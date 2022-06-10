桃園市1名8歲女童疑似在學校教唆同學自殘、踢同學下體，繼父接獲學校通知，氣得在自家機車行外拿紙打女童，引票遭網路曝光後引發群情激憤，甚至已發民眾前往住處丟雞蛋撒冥紙被逮，繼父事後對外界說明致歉，但仍遭警方依家暴、傷害、妨害名譽三罪函送送辦。

由於影片中該名繼父教訓女兒下手非常重，即使老闆出面表示是因女童愛說謊且在學校霸凌同學，且有偷東西惡習屢勸不聽才出手管教，還解釋僅是用報紙捲起來打，同時向社會大眾公開道歉，但警方與社會局家防中心評估後，9日已依家暴、傷害與妨害名譽罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並申請核發緊急保護令。

據了解，女童在學校疑似出現偏差行為，繼父接獲學校通知，日前氣得在自家機車行外，以紙捲成圓柱打女童。繼父邊打邊罵，「你在撒謊」、「你再撒謊啊」、「哭什麼」、「閉嘴」、「撒謊成性」等怒罵聲，小女孩則頻頻啜泣、哭喊。影片則是母親錄製，傳給外婆，用意是希望外婆了解此事。不料心疼孫女的外婆無法接受，將影片上傳網路。

警方調查後，發現女童並無外傷，繼父主要是要嚇女童。不過涉嫌違法家暴防治法部分，仍依法送辦。

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