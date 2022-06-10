盡管大陸民航業近年受到疫情重挫，但中國民用航空局副局長董志毅表示，10年來，大陸民航新建、遷建運輸機場共82個，機場總數達到250個，新增航線3000餘條，航線總數達到了5581條。大陸旅客運輸量已經連續18年穩居全球前兩位。

中共中央宣傳部今日舉行的新時代加快建設交通強國的進展與成效發布會。董志毅指出，2019年，大陸民航運輸的總周轉量、旅客運輸量都超過2012年的兩倍，貨郵運輸量為2012年的1.3倍，航空服務網路覆蓋大陸92％的地級行政單元，88％的人口、93％的經濟總量。

董志毅稱，大陸航班正常率較2012年提升13.17個百分點，連續4年超過80％。推廣通程航班服務，特別是啟動三四線城市潛在的市場需求潛力，中西部機場旅客輸送量占全行業的比例從2012年的36.5％增長到2021年的45.2％。在脫貧地區新建運輸機場47個，航空服務對脫貧地區的人口覆蓋率達到83.6％，比2012年增加13個百分點。

他也說，十年來，大陸民航旅客周轉量在綜合交通運輸體系中的占比提升18個百分點，達到了33.1％。圍繞服務大陸區域發展重大戰略，大力推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝世界級機場群的建設，四大機場群已初具雛形。全國已基本建成北京、上海、廣州、成都、西安等10大國際航空樞紐，29個區域樞紐等組成的現代化機場體系。

他更稱，大陸已與128個國家和地區簽署了雙邊航空運輸協定，開通國際航線895條。在正常情況下，大陸航空公司經營國際定期航班通航62個國家的153個城市。同時，著力推進國際航空物流的發展，目前每週完成國際貨運航班約5000班，通達全球52個國家的123個城市，這有力保障大陸產業鏈供應鏈的穩定。主動融入「一帶一路」建設，大陸已與100個「一帶一路」共建國家簽署雙邊航空運輸協定，同時與64個國家保持定期的客貨運通航，航班總量占大陸國際航班總量的60％以上。

董志毅表明，大陸在全國規畫建設了近80個臨空經濟區，其中國家級臨空經濟示範區17個，民航業在產業結構轉型升級中的牽引作用日益凸顯。通航業務保持了快速增長，業態不斷豐富，年均飛行小時增速為12.5％，通航機場達到了339個，通用航空器3045架，實名登記的無人機數量約83萬架，年飛行小時達到了千萬小時的量級。應該說，通航成為大陸經濟發展的新的增長點。