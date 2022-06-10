隔夜美股全面重挫，三大指數都創下5月中旬以來最大單日跌幅，道瓊指數跌638.11點或1.94%，標普500指數大跌2.38%，科技股表現尤其疲弱，那斯達克指數下挫2.75%，受此打擊，周五香港恆生指數開跌近1.60%，但在科技股由跌轉升帶動下，目前恆生指數跌幅已見收斂，約跌0.76%，報21702.68點。國企股(H股)目前跌0.4%，為7573.07點。

恆生科技股指數開盤大跌2.56%，目前小漲0.44%。嗶哩嗶哩首季淨損擴大86%，目前股價下跌9.9%，跌幅最大，盤初一度跌逾14%。金山軟件目前漲5.2%，表現最佳。

小米跌0.8%。路透報導，根據俄羅斯行動電信公司MTS，5月中國手機製造商小米、真我（Realme）和榮耀（Honor）占俄羅斯智慧手機銷量約42%，較去年同期的28%大幅成長。三星在俄羅斯的市占率從去年的28%大跌至14%，失守龍頭寶座。蘋果iPhone手機在俄國的市占率從12%下滑至9%。

蔚來跌0.6%，稍早前一度跌8%。該公司第一季經調整後營業虧損暴增逾760%，經調整淨損擴大逾260%。