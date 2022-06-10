今年70歲的香港知名男星郭鋒，原名郭元富，他最經典的角色便是《創世紀》裡的「霍景良」，行事霸道果決，說話妙語如珠，深受觀眾們的青睞。而他也在麗的電視拍攝《無語問蒼天》時遇到一生摯愛歐陽珮珊，二人在1977年喜結良緣，兩人結婚後恩愛多年，雖然無子卻依舊幸福，然而這幸福卻在5年前因為歐陽珮珊的離世畫下句點，對郭鋒來說，妻子的逝世簡直如同墜入深淵。

郭鋒與老婆歐陽珮珊。（圖／翻攝自微博）

郭鋒在「HKPAG香港演藝人協會」專訪中提到自喪妻後一路以來的心路歷程，回憶起與妻子相知相愛的起點，他表示自己是在拍攝《無語問蒼天》時認識歐陽珮珊，隨後兩人便陷入熱戀，步入禮堂，也因歐陽珮珊曾在1983年版本的《神鵰俠侶》中飾演「黃蓉」一角，郭鋒又恰巧與老婆劇中的丈夫「郭靖」同姓，因此有了「郭大俠」的綽號。雖然歐陽珮珊離過婚還育有一子，卻始終不影響兩人之間的感情。

郭鋒在歐陽珮珊的喪禮中忍不住放聲大哭。（圖／翻攝自微博）

但這40年的幸福卻在5年前戛然而止，原來是因為歐陽珮珊罹患了肺腺重症，從發病到離世僅有短短3個月，郭鋒根本還沒做好心理準備，在愛妻的喪禮上忍不住抱著親朋好友痛哭，甚至離場時還抱著妻子遺照默默流淚，畫面讓人相當心疼。而自從歐陽珮珊逝世後，郭鋒已無心在事業上，推掉了當時還在拍攝的兩場戲，這五年來幾乎消失在螢幕前，但他近日也在專訪節目中表示對於現在淡出演藝圈的生活看很開，「我無法比較事業和家庭哪個更重要，但我很幸運能在事業中找到自己的興趣，而家庭更是其中最大的收穫和禮物，能夠在演藝事業中認識我太太，是上天的美意！」