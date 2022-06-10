有一些星座在感情方面不擅長表達，雖然口氣聽起來不太好，其實是在以他彆扭的方式表達關心和愛，千萬別被他們凶狠的外表給迷惑了，他們可是標準的「刀子嘴豆腐心」！要想了解這些話背後的涵義，就必須得將他們的話反著聽，今天我們就一起來看看這些人都是什麼星座吧！

#水瓶座

水瓶座思維跳脫，一般人很難跟上。（圖／觸mii）

水瓶座完全就是如假包換的外星人，行為舉止總是不按牌理出牌，讓人捉摸不定，因此要想了解他們恐怕要有足夠的耐心和毅力。水瓶座在對待感情方面也是如此，表面上看似對你漠不關心，其實私底下都在關注你的生活動態，想要了解你的一切，但又不敢讓其他人知道，明明對你有好感，卻又跟你作對，就像國小的男生總喜歡拉暗戀的女生辮子一樣。

#天秤座

天秤座外表冷淡，其實心裡喜歡得要命。（圖／觸mii）

天秤座在面對一般人時，既文質彬彬又優雅高尚，彷彿什麼都沒辦法讓他的情緒引起波動；在面對心上人或情人時亦是如此，由於他們很愛面子，所以明明喜歡得要死，卻還要裝出一副雲淡風輕的樣子，希望比起自己，對方付出的感情可以更多，當然了，也要對方是天秤座很喜歡的人，他們才會希望對方可以多主動一些。

#摩羯座

摩羯座總是忍不住把事情往悲觀方向想。（圖／觸mii）

摩羯座看似冷淡，其實心裡很溫柔，常駐在苦情榜排行第一的他們，在感情中總是活得很累，因為他們不擅長表達，卻又不由自主地替對方考慮，在背後為對方做了許多，但從不說出口，怕對方以為是在邀功，以至於到最後對方都不知道他們付出多少努力。另外，摩羯座也是悲觀主義者，只因一些小事情就會覺得這段感情要結束了，其實只是自己想太多罷了。