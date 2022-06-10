據美媒報導，美軍再有軍機墜毀，繼8日在加州墜毀一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）之後，今日又發生墜機事故，一架SH-60海鷹（SH-60 Seahawk）在亞利桑那尤馬（Yuma）北部的35英里處墜毀，目前搜救人員已經出動，然而萬幸的是機上4名機組人員都存活下來，僅有1人被送往醫院，沒有生命危險。

加州埃爾森特羅海軍基地（Naval Air Facility El Centro）在臉書發文表示，「我們收到消息，一架軍用飛機在亞利桑那州尤馬（Yuma）以北35英里處墜毀，包含聯邦消防局在內的當地救難人員正前往現場，目前沒有其他細節，若有進一步消息會隨時更新。」

美軍方向媒體證實，週四晚上的墜機事故是一架美國海軍直升機在訓練場墜機，根據初步報告，機上4名成員全部生還且無生命危險，僅有一人被送往醫院。

然而就在一天前，一架魚鷹型傾斜旋翼機才在尤馬西部、於加州帝國郡（Imperial County）的格拉米斯（Glamis）附近墜毀，機上五名機組人員全部殉職，加上週四這起，兩天內美軍已經發生2起墜機事故。