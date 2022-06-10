現代汽車工會官員指出，該車廠在韓國最大廠房9日（周四）生產受到衝擊，歸因於韓卡車司機大罷工導致零件短缺。
韓國卡車駕駛工會Cargo Truckers Solidarity逾36％成員、約8,100人周四進入罷工期的第三天，為要抗議飆漲的燃料成本以及爭取司機薪資保障。
根據路透引述目擊者說法稱，周五大約有1,000名卡車司機開始在現代在蔚山市（Ulsan）廠房前抗議。
工會官員表示，該廠本周原本幾乎產能全開，但在罷工爆發後，周四產能約達50～60％。
現代汽車工會官員指出，該車廠在韓國最大廠房9日（周四）生產受到衝擊，歸因於韓卡車司機大罷工導致零件短缺。
韓國卡車駕駛工會Cargo Truckers Solidarity逾36％成員、約8,100人周四進入罷工期的第三天，為要抗議飆漲的燃料成本以及爭取司機薪資保障。
根據路透引述目擊者說法稱，周五大約有1,000名卡車司機開始在現代在蔚山市（Ulsan）廠房前抗議。
工會官員表示，該廠本周原本幾乎產能全開，但在罷工爆發後，周四產能約達50～60％。
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