近來引起家長關注的「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），再添1名個案。台大醫院新竹分院證實，收治一名11歲男童，確診1個月後連續發燒4天，入院後合併心臟衰竭、休克等現象，且出現幻覺「看到招財貓招手」。所幸在兒科團隊全力搶救下，目前症狀逐漸穩定。

醫師吳昌騰也分享，收治一名患有MIS-C的7歲女童，高燒燒到41度，有紅眼、嘔吐、腹痛、頭痛等症狀。台大新竹分院這名個案，同樣出現紅眼、草莓舌、頸部淋巴結腫大等情況，距離確診已逾1個月。

根據《ETtoday》報導，參與治療的小兒部醫師陳麒年指出，該名男童入院後合併心臟衰竭、休克，緊急送往兒童加護病房；小兒心臟科醫師傅俊閔診斷罹患MIS-C重症，合併心包膜積水、肺水腫，醫療團隊立即投藥治療。

住院期間，男童自述有幻覺，會在閉眼後一直看到招財貓跟他招手，或出現異常人影。幸好病童在高燒、休克症狀陸續改善後，視覺異常現象也跟著消失。