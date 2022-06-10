弘光科大舉辦國際寵物研討會，講師侯志遠發表飼主的飼養現況、消費行為。（陳淑娥攝）

2021年在新冠肺炎疫情升溫，弘光科大老師侯志遠調查結果顯示，毛小孩新飼主占比有快速增加趨勢現象，1年以下佔所有飼主比例高達19.6％，為2020年10.8％多出近1倍，顯示疫情影響著人與寵物間的生活及互動，人們減少外出及群聚之下，不少人選擇飼養寵物來陪伴。

弘光科技大學動物保健學士學位學程10日舉辦「2022第二屆國際寵物健康與服務研討會」，動物保健學程主任邱駿紘表示，研討會分成三場，主題是「動物照護弘光領航、寵美經營動保永續」，第三場的活動探討伴侶動物產業發展前景，分別邀請學校講師侯志遠、美國希爾思寵物食品公司台灣區總經理Rohit Kapoor、紐西蘭的寵物照護諮詢師吳天涵、寵物永愛園生命禮儀事業總經理洪紹文等人針對主題演講。

侯志遠以2015年至2021年期間台北市、台中市、高雄市三都寵物展貓狗飼主的飼養現況、消費行為，進行問卷調查統計比較與趨勢分析，更針對新冠肺炎疫情蔓延期間做調查分析研究。2020年新冠肺炎開始在台灣傳播，他調查發現，以2018年為基準算起，台灣各地區寵物相關稅務行業銷售額每年皆在成長，全台銷售合計去年成長11％，2021年寵物相關稅務行業銷售總額達438.8億元。

進一步分析銷售總額，前三名分別是寵物用品批發、寵物用品零售、寵物飼品零售，2021年總額高達276.9億元。侯志遠指出，從2021年統計的數據分析，19.6％是1年以下的新飼主，多數是在新冠肺炎發生後才新增的；至於貓 砂的選擇，受訪者以豆腐砂可直接沖入馬桶的便利性，符合都會生活型態，使用比例從2016年的9.9％，到2021年的39.3％，連續6年持續提升，疫期期間上升快速，推測與不便外出，飼主更注重環境清潔有關。

美國希爾思寵物食品公司台灣區總經理Rohit Kapoor演講分享該公司在貓狗食品市場行銷規劃，紐西蘭寵物照護諮詢師吳天涵演講「寵物食品營養、創新和製造過程的發展」，寵物永愛園生命禮儀事業總經理洪紹文則分享「台灣伴侶動物殯葬產業現況」。

洪紹文說，20年前寵物死掉，老一輩的人流傳著「死貓吊樹頭，死狗放水流」的思想，現在寵物猶如家中一分子，有骨灰罐、法會、樹葬、花葬等，現在也有寵物臨終服務師的職業，必須要經過專業機構受訓完成36小時的課程，而且需經考試合格，藉由臨終儀式方式協助飼主度過悲傷失落感，是一個很看好的產業。

研討會吸引各界參加，尤其疫情期間的數據分析，引起不少業界共鳴。陳姓學生說，「疫情衝擊下改變原有的生活方式，我們也要跟著變動，在寵物市場急需人才下，聽取業界、學者的分析與建議，更能與業界接軌，是很棒的一場研討會。」另外一名張姓學生說，少子化讓更多人選擇養寵物陪伴，寵物也像是家中的一份子，聽了專家說明，讓他對產業有更深入了解。