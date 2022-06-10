大陸醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。從6日昭衍新藥公告英茂生物成為其全資子公司，2萬隻實驗猴也將逐漸劃歸至昭衍新藥名下後，被觀察到像昭衍新藥這般大量「囤猴」的CRO（受託研究機構）企業還有很多。尤其供不應求使得實驗猴的價格飆漲，也讓實驗猴的話題引起關注沖上微博熱搜。

以使用量最大的食蟹猴為例，根據《中國基金報》報導，之前單價不到7000元（人民幣，下同），目前已暴漲至16萬元、價格飆升逾20倍。尤其資料顯示目前大陸國內實驗猴存量僅有約3萬隻，市場上「有價無猴」呼聲越來越大。

據了解，候選藥物在成為新藥前需要進行包括藥物吸收、分佈、代謝、排泄、功效和毒性研究在內的臨床前研究，以證明其有效性和安全性。

而猴子是安全評價用實驗動物的主力軍之一。由於進化程度更高，形態和基因上與人類最為接近，科研人員可以借助它們進行傳染病學研究、藥理學和毒理學研究、生殖生理研究、口腔醫學研究、老年病研究、器官移植和眼科研究、內分泌病和畸胎學研究、腫瘤學研究等問題。

根據大陸2001年頒佈的《中國實驗動物品質國家標準》明確規定，所有新藥的研發和疾病的診斷、治療方法的確立與改進等，都必須得到在非人靈長類身上獲得可靠結論後，才能進入臨床研究。

另據中國實驗靈長類養殖開發協會2021年曾接受採訪時表示，全大陸兩種主要實驗猴存欄約24多萬隻，扣除幼猴、種猴外的實際商品猴存欄約10萬隻，再減掉被海外預訂、包銷、年齡太小或更年期猴，適用的存量僅約3萬隻。