美國股市重挫，台股盤中指數回防16500點！通膨壓力沈重，歐美加快升息腳步，全球經濟衰退陰霾籠罩，9日美股指數再遭賣壓摜壓而重挫收低，拖累今天亞股及台股，今天台股在台積電(2330)、鴻海(2317)等權值股領跌下，以低盤開出，盤中指數一度下探16403.33點，即使手機、NB、PC等產業利空不斷，且半導體產業面臨調整壓力，但市場對相關利空反應鈍化，反而看好電子產業旺季來臨及大陸全面復工，電子廠商下半年營運仍可望優於上半年，資金積極挺進金像電(2368)、精星(8183)、創意(3443)等具業績題材中小型股，聯發科(2454)也逆勢走高。

受惠於缺料紓解營運看好的網通類股亦有智邦(2345)領軍走高，即使是利空罩頂的PC產業如：華碩(2357)、宏碁(2353)盤中股價也展現抗跌力道，加上中小型股揚明光(3504)、鑫科(3663)、台林(5353)、進泰電子(3465)及立端(6245)逆勢亮燈漲停，在逢低買盤進場下，台股指數開低殺低後拉高，盤中回升到16500點，截至11點10分為止，加權股價指數約16502.9點，下跌118.44點，成交量約1072.57億元；OTC指數為204.51點，下跌0.31點，成交量380.81億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲0.67%，其次是觀光類股及網通類股，分別上漲0.35%及0.06%，表現較差者為機電類股、百貨類股及運輸類股，其中機電類股下跌1.92%，百貨類股下跌1.62%，運輸類股下跌1.2%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.81%，表現最差為航運類股、下跌1.61%。

就技術面來看，受到9日美股重挫影響，今天台股指數以低盤開出，盤中一度下殺至16400點附近，但逢低買盤不弱，台股指數殺低後緩步走高；近期台股指數因美股等國際股市波動劇烈，指數多呈現一天漲、一天跌，由於上方有季線反壓，下方有月均線支撐，且MACD柱狀體雖然仍是紅的，但KD指標有轉弱疑慮，指標來看沒有明確的方向，加上成交量能萎縮，觀望氣氛濃厚，在成交量未明顯放大前，預估台股將是區間震盪格局。

分析師表示，歐洲央行利率決策符合預期，但市場仍擔憂通膨，且今晚美國將公布的5月份CPI數據，6月16日聯準會利率決策將出爐，致使市場觀望氣氛濃厚，不過大陸疫情趨緩，各地全面解封復工，並推出刺激經濟產業政策，供應鏈生產物流問題獲得紓解，可望帶動上市櫃公司營運回到正常，加上外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方，預期台股指數仍是區間震盪格局。

儘管近期台股量能急凍，隨著電子產業進入傳統旺季，目前智慧型手機、NB利空鈍化，且伺服器下半年展望樂觀，電子股人氣逐漸回溫，有望持續成為台股多頭攻堅要角，選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。