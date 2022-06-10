長榮鋼(2211)周五召開股東會，分配現金股利每股3元，為近三年來新高，並辦理董事改選。出席股數比率高達93.85%，董事投票時更達97.28%，而針對股東認為股東會召集程序違法，長榮鋼律師表示，將合乎法律章程規定。董事結果出爐，哥哥派拿下四席，為三席董事、一席獨董。

董事任期於111年11月28日屆滿，於本次股東常會辦理董事改選，依公司章程第15條規定，應選出董事7人(一般董事4人、獨立董事3人)，新任董事均自股東常會後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期三年，自111年6月10日至114年6月9日止。

目前大哥派加上欣陸控股支持原董事會，持股約33.05%，弟弟派加上長榮國際則有33.59%，加上周邊勢力，推估兩派各可掌握4成股權，周四率先開出的電子票投票結果為哥哥派先拿下，但投票的有效股份僅3.1%，周五選舉才是真正重頭戲。而實體股東會結果出爐，董事為繪股份有限公司代表人林耿立、維達開發(股)公司代表人李孟玲、繪股份有限公司代表人柯麗卿當選，上述皆為哥哥派，而同為弟弟派長榮國際股份有限公司、凱明投資有限公司投票不分軒輊，依董事選舉辦法，再由抽籤決定，第四席為凱明投資有限公司當選。獨立董事由弟弟派中菲行(5609)前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲，以及哥哥派雙榜法律事務所主持律師連元龍當選。

兄弟鬩牆，明年長榮航改選關鍵戰役，長榮鋼雖未進入長榮航董事會，但持有4.23%股權，為長榮航第四大股東，最大股東雖為大哥派張國華仍實質掌控的長榮海14.69%持有，不過第二大股東長榮國際已由弟弟派拿下，持有長榮航也有10.39%股權，二房張國煒的華光投資則握有9.09%，張國政個人同樣持有1.75%。長榮集團海空分治，明年見真章，但哥哥派守住長榮鋼經營權。

長榮鋼研究發展狀況，鋼構業務方面，110年4月新營廠新購4台40T翻轉機，可增加製程上超重構件的製造效率，並減少天車設備磨損狀況。而配合機器手臂設備廠商進行測試BOX工作站-內隔板U焊及各式銲接接頭之適用性，將長期持續投入研發可行性，以提升工作效能。針對儲區構件管理改善作業，由新竹廠持續收集並測試電子標籤管理系統，加強研討鋼構業適用性，持續提升鋼構儲區管理效能。關於去年度鋼構營收噸數約21萬噸，年增50.42%，鋼構超載，長榮鋼進一步說明，不可能每年都超載，還須留意未來景氣狀況，預估一兩年鋼構仍有榮景，也是公司估價、詢問資料去判斷，訂單滿手。雖然景氣隨時在變化，有俄烏戰爭、疫情變化等都會有黑天鵝變數，但均在所難免，且公司對景氣循環因素有把握去面對且處理之。而現階段產能超載，是否會擴產？公司新竹廠才剛更動，若真的之後景氣不好，擴產變閒置，對股東權益也將受損。

環保業務版圖，欣榮企業110年期間增設飛灰水洗設施，至111年2月份持續辦理試車調整中，後續將針對水洗製程及廢水處理部分持續精進，研發節能減碳之改善。榮鼎綠能110年建廠進度略受疫情影響，預計在今年第四季正式商轉。

長榮鋼說明，本業鋼構行業，毛利率相較低，超載反而拖累毛利率，而公司管理得宜加上仍有環保事業占比下，都助力毛利率，去年鋼構本業毛利率達10.38%，優於同業平均水準。長榮鋼5月營收11.68億元，年增37.54%、月增0.83%，創下同期新高；前5月營收57.18億元，年增22.03%。