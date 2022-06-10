副總統賴清德今接受媒體網路新節目專訪時，被問到2019年跟蔡總統初選競爭，這些年有沒有被關起門來大刑伺候？賴清德說，「彼此互動很好，沒有問題，沒有什麼小說的劇情」。

賴清德還提到，2020年1月大選結束後，2月份他往美國參加美國祈禱早餐會，蔡總統也很幫忙，他拜訪眾議院參議院，國安會還有國務院，他也藉機帶給對方總統在當選當晚演講提到的，和平、對等、民主、對話四個原則，再加上第一任時講的，善意不變、承諾不變，不在壓力下屈服、不走回對抗的老路，「讓他們知道，即便民進黨蔡英文總統連任，而且得到有史以來的高票，也一定會穩定兩岸的和平發展」，其實對方也都很肯定。

與蔡總統互動 賴清德：很好，沒有什麼小說劇情。資料照

賴清德今受網路節目「官我什麼事」專訪時被問到與蔡總統關係，他舉例，總統在2020大選完畢的謝票行程，都公開肯定民進黨的初選，後來選他擔任副手，共同打這場選戰，這一點非常重要。

當年當選後，賴清德赴美，引發軒然大波，黨內、外交系統放話不斷；他今天澄清，參加美國祈禱早餐會，總統很幫忙，包括請外交部、國安會大力協助，並保護他的安全，他是以副總統當選人的身分，走公務行程。

他還說，有一次總統要做民進黨選舉時穿的「戰袍」，外套上都有寫台灣，但是總統想要做一件（外觀）沒有台灣符號，可能私底下要穿不是選舉或是政治的場合，總統也幫他做了一件，總統說，就繡英文字的縮寫，還問他的英文字要怎樣縮寫。

他還說，有一次，總統有事情直接到他辦公室，本來他正準備下去，不過總統已經到他辦公室，還說，「有一段時間沒上來，所以來跟我聊天」，像這次去宏都拉斯參加卡蕬楚總統就職典禮，蔡總統也跟他分析了很多事情。