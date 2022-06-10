人民幣兌美元中間價創逾一周低。官方10日開出的中間價報6.6994，較9日報6.6811，下調183個基點，跌幅為0.27％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

這是逆回購規模連續第41天維持在百億元，同時亦是連續三周操作量完全對沖到期量。

路透統計，公開市場本周共有500億元逆回購到期，其中，6日到期200億元，7至10日各為100億元。