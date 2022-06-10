澎湃新聞報導，中共中宣部10日舉行新時代加快建設交通強國進展與成效發布會，大陸國家鐵路局副局長安路生表示，中共十八大以來10年，鐵路發展取得歷史性成就，路網規模品質大幅提升，鐵路固定資產投資累計超過了7兆元人民幣，增產里程5.2萬公里。到2021年底，全大陸鐵路營業里程達到了15萬公里，其中高鐵4萬公里。鐵路已經覆蓋了全大陸81％的縣，高鐵通達93％的50萬人口以上城市。基本形成了布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網路。

安路生稱，這十年，運輸服務品質全面躍升。中國鐵路客運周轉量、貨物發送量、貨運周轉量以及運輸密度均居世界首位，鐵路安全持續穩定，綠色低碳優勢充分發揮。客運服務提質升級，復興號動車組開行已經覆蓋了全大陸31個省（區、市）；運輸產品日益豐富，推出了網路購票、電子客票、線上選座等服務新舉措，民眾出行更加便捷舒適，以往一票難求的現象得到了根本性的改變。貨運能力不斷提升，2021年貨運量完成47.74億噸，較2012年增長了22.3％，以往長期存在的鐵路運輸瓶頸制約得到了有效解決，「公轉鐵」成效顯著，糧食、化肥、電煤等重點物資運輸得到了有力保障。

安路生指出，這十年，裝備技術水準不斷攀升。鐵路裝備實現升級換代，復興號系列產品涵蓋不同速度等級、適應各種運營環境，智慧型動車組在世界上首次實現時速350公里自動駕駛。中國鐵路總體技術水準邁入世界先進行列，高速、高原、高寒、重載鐵路技術在世界處於領先地位，形成了具有獨立自主智慧財產權的高鐵建設和裝備製造技術體系。

安路生強調，這十年，鐵路改革邁出新步伐。鐵路管理體制實現政企分開，行業監管體系不斷完善，政府職能轉變和簡政放權成效明顯。鐵路投融資體制改革不斷深化，地方政府、社會資本投資鐵路的比例不斷攀升。國鐵企業完成了公司制改造，京滬高鐵公司等一批企業成功上市，法治化市場化改革邁出重要步伐。

這十年，國際合作開創新局面。服務「一帶一路」建設，中老鐵路、亞吉鐵路、蒙內鐵路都相繼開通營運，雅萬高鐵標誌性專案有序推進。鐵路技術裝備出口全球100多個國家和地區，實現了全產業鏈走出去。發布了150餘項中國鐵路技術標準外文版。中歐班列通達歐洲23個國家的185個城市，成為一帶一路建設的重要成果和突出亮點。