俄版麥當勞新LOGO「一個漢堡和兩根薯條」。（路透）

麥當勞5月16日宣布退出經營30多年的俄羅斯市場，由麥當勞在俄國的事業夥伴Alexander Govor接手，旗下近850家分店全部賣掉，改用新品牌和新商標重新經營，如今「俄版」麥當勞LOGO現身，採用綠底搭配「一個漢堡和兩根薯條」的圖案，整體視覺能看出是英文字母M字，但新品牌名稱尚未公布。

路透報導，這家俄企表示，新標誌有1個橙紅色漢堡搭配2根橙黃色薯條，都是麥當勞的經典菜單，而綠底背景意味著「產品和服務」品質。據了解，部分「俄版」麥當勞餐廳將在周日（12日）重新營業，公布新LOGO則是廣告活動暖身的一部分。

繼可口可樂、百事可樂、星巴克等知名全球品牌抵制俄羅斯之後，美國速食業龍頭麥當勞上月也宣布撤出俄國市場，並同意將俄羅斯業務賣給當地事業夥伴Alexander Govor，但麥當勞保留其在15年內買回俄羅斯門市的權利。

Govor與麥當勞敲定的協議，在收購麥當勞所有門市後，必須將這些餐廳「去商標化」，亦即不得再使用麥當勞的名稱、金色拱門（Golden Arches）標誌、品牌和菜單等。

Govor希望在兩個月內所有門市（餐廳）能重新營業，並將目前850家分店擴展到1000家。至於「俄版」麥當勞品牌名稱，預計在本周日前曝光。

麥當勞先前表示，俄羅斯門市將陸續拆除金色拱門及其他標誌，並估計退出俄國市場對公司獲利造成12億至14億美元損失。