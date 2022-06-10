新紡（1419）今舉行股東會，通過發放1元現金股利，新紡董事長吳昕恩表示，在歐盟預計民國115年起，全面實施碳邊境調整機制及RECEP簽訂，台灣紡織業100%仍留國內生產業者的不利競爭條件日益嚴苛的多重影響下，新紡除加速研發與行銷國際、推動減碳及增加回收材質運用外，亦加強評估海外生產的可行性，以因應國際情勢發展，目前新紡的主要生產在桃園大溪。

吳昕恩表示，新紡過去因為分散市場得宜，減少了COVID-19疫情的衝擊，111年第一季營運內銷市場或外銷市場仍保有一定的競爭力。過去兩年新冠疫情，雖為全球社會帶來破壞性的變局，但在應變求存的情況下，世界以各種創新技術與資源整合找到出路，以迎接後疫情時代的新挑戰。因為疫情市場無法快速恢復，造成供應鏈中斷、勞動力短缺及過剩的庫存，加上通貨膨脹創下新高等後遺症及俄烏戰爭的影響，全球市場更加詭譎多變。

吳昕恩指出，111年對紡織業來說，原為審慎樂觀的一年，但在仍受疫情影響、原物料價格、運費高漲、塞港等問題尚未解除及俄烏戰爭導致國際能源和大宗品價格飆升加重全球通膨壓力下，致使終端消費者消費意願降低，成為紡織業所面臨的隱憂。惟俄烏戰爭也引爆投資人對美元的避險需求，台幣走向貶值走勢，有利紡織業者的出口。紡織業應持續觀察終端需求之變化，靈活調整在原物料、報價及匯率避險之相關策略。

新紡今年營運表現穩健，前5月營收累計12.28億元，年增25.6%；第1季受惠於去年第4季子公司新光資產管理處分土地資產利益13.9億元入帳，第1季稅後盈餘飆漲至14.26億元，EPS高達4.77元。

針對未來營運表現，新紡指出，由於紡織本業採取穩健經營的方式，對於今年景氣雖不悲觀，但有鑑於國際情勢變數仍多，尤其是俄烏戰爭以及通膨疑慮下，將密切關注後續匯率的變化。今年新紡高層人事異動，總經理由張瑞南擔任，張瑞南先前曾擔任潤泰全球執行副總經理一職。