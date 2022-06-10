造紙大廠正隆(1904)今（10）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利1.9元，創近27年高點，以昨（9）日收盤價30.2元計算，現金殖利率達6.29％。會中亦完成6席董事、3席獨董全面改選。

正隆2021年合併營收449.86億元、年增達12.26％，創歷史次高，但毛利率22.68％、營益率10.17％，低於前年26.49％、12.52％。不過，在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利創39.63億元新高、年增6.32％，每股盈餘（EPS）3.58元則創次高。

正隆董事長鄭舒云表示，去年上半年工紙、紙器需求為近20年來最暢旺，惟第三季疫情反撲導致需求黯淡，加上國際廢紙報價攀升，海運、原物料、能源等成本居高不下，嚴重侵蝕獲利空間。集團第四季在疫情趨緩後加速推動新廠落成投產，使整體獲利再創新高。

展望2022年，鄭舒云認為，全球經濟重啟、國際需求強勁、內需可望回溫，惟仍須審慎觀察地緣政治、通膨升高等因素帶來影響。不過，中美貿易戰與全球供應鏈分散布局趨勢，為正隆海外業務成長契機，疫情緩和後市場復甦力道加大，衍生的包裝需求將使紙業受惠。

鄭舒云指出，正隆今年將秉持8大經營方針。一、數位轉型升級，實現智慧產銷，強化整體競爭力。二、深耕台灣、聚焦海外市場，推動業務發展全球化。三、掌握市場脈動、確保優質料源，強化綠色供應鏈、驅動成本優勢。

四、最適庫存輕資產、維持穩定現金流，重視效益評估、謹慎投資。五、創新及研發產品策略，擴大產品市占、增進顧客滿意度。六、健全人才管理、活化組織能量。七、力行潔淨生產、布局循環經濟，邁向零碳排綠色願景；八、強化風險控管，恪守法遵治理。

同時，正隆秉持創新、循環和綠能3大主軸，持續擴大海內外回收紙再生規模，強化綠能循環優勢，推動低碳製紙、發展再生能源與數位轉型，全方位布局循環經濟藍圖。並配合產業布局進行人才傳承，培育可洞察市場先機與識別風險的國際人才，追求營運績效成長。

正隆指出，台灣大園廠沼氣發電設備預計本季併聯發電，大園廠再生白漿產線及竹北廠生質能鍋爐軍預計下半年啟用。越南方面，平陽造紙廠2號紙機及濱吉紙器廠均預計第三季商轉，北江紙器廠則預計明年首季商轉，並展開平陽造紙廠3號紙機建置規畫。