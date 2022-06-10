中國民用航空局副局長董志毅今於記者會表示，321東航MU5735航空器飛行事故發生之後，根據中國有關法律法規和國際民航航空工業的有關規定，中國民用航空局啟動事故技術調查工作，在4月20日對外公佈事故調查初步報告和情況通報。目前，事故調查部門正在嚴格按照調查程序，仍在持續深入開展殘骸及資料證據的檢查和飛行數據的分析以及實驗驗證等相關工作。後續隨著調查工作的推進，民航局將依法依規、及時準確地發佈事故技術調查的情況進展和相關資訊。