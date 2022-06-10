韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）早年被時尚雜誌《MODE》封為全球第二美、亞洲第一美，今年初她慶祝37歲生日，曬出露事業線美照，外界則發現她臉蛋從圓臉變尖，五官變更精緻，最近她又發文宣布回LA，可見她穿超辣洋裝，上下失守亮出美胸和嫩腿，整張臉又變更小巧，下巴也變尖。

Clara過去在韓國演出過電視劇《急診男女》、《命中注定我愛你》等，後來她因亞洲第一美頭銜走紅，同時卻傳出和前東家鬧翻，與公司社長互咬性騷擾醜聞，Clara為此要求解約，並秀出社長所傳曖昧簡訊：「晚上有事跟你談」、「妳讓我感到很新鮮又激動！」等，社長則指Clara違約和捏造簡訊內容，導致Clara在韓國的工作幾乎全無，2016年只好轉往大陸工作。

Clara先前曬出老公照片。（圖／翻攝自actressclara IG）

風波過去後，Clara於3年前宣布閃婚，對象是大她兩歲的韓裔企業家Samuel Wang，男方的神秘背景也被起底，原本在大陸投資教育業，後來回韓國投資工作室，兩人婚後住進價值約1.15億至9.3億台幣不等的首爾摩天大樓「樂天世界塔」的Signiel。

今年2月Clara首度曬出和老公合影，罕見公開Samuel Wang的廬山真面目，可見Clara甜蜜寫下：「with my husband」，並加上「foreverlove」、「mylove」、「myeverything」等Hashtag，讓網友相當驚訝。最近她又宣告回到LA，可見她穿上一襲寶藍色低胸細肩帶洋裝，大秀北半球和香肩，臉上掛著大墨鏡的她，整張臉似乎又瘦了一圈，下巴幾乎瘦到變成錐子臉，有如洋娃娃般精緻的外觀引來網友紛紛稱讚：「Prettiest 」、「beautiful girl」、「Such a beautiful sunshine lover」。