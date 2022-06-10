星座運勢網站「星座看看」分析12星座欲罷不能的特質，像是獅子座喜歡強者，摩羯座只看實力，雙魚座對溫柔體貼完全沒抵抗力。
▍白羊座
白羊座最無法抗拒熱情活潑的人，如果想要吸引他們，記得要展現充滿自信的一面，他們對耀眼的人完全沒抵抗力。
▍金牛座
金牛座在愛情裡比較被動，但又很抗拒太主動追求的人，建議可以觀察他們的喜好，他們特別喜歡品味相似的人，引起他們的興趣後，會更容易走入他們的心。
▍雙子座
雙子座腦筋動很快，口才很好，他們很容易被機智風趣的人吸引，兩人相處起來氣氛愉悅是最重要的。
▍巨蟹座
巨蟹座容易日久生情，建議要自然的接近他們，多互動、展現自己善良可靠的一面，久而久之他們就會慢慢墜入愛河。
▍獅子座
獅子座喜歡強者，只要展現自己優秀、充滿自信的一面，很容易吸引到他們的目光，進而主動追求。
▍處女座
處女座自我要求高，他們特別喜歡頭腦聰明的人，對菁英類型完全沒抵抗力，若能在他們面前展現專業，很容易使他們心動。
▍天秤座
天秤座很重視個人形象，偶像包袱很重，他們擇偶時也偏好外型亮眼、充滿自信的人，尤其是人群中的焦點人物特別讓他們欲罷不能。
▍天蠍座
天蠍座很聰明，而且很多事情都想很多、很深，他們會被睿智、有腦袋的人吸引，如果不夠獨立，頭腦簡單，很難引起他們的興趣。
▍射手座
射手座喜歡跟自己相似的人，如果想快速引起他們的注意力，可以觀察他們的特質，然後展現兩人相像的地方，就很容易引起他們的興趣。
▍摩羯座
摩羯座理智又沉穩，吸引他們只能靠實力，事業有成、生活有品味的人才能讓他們心動。
▍水瓶座
水瓶座一直在尋找靈魂伴侶，這個人不能只會順從他們的想法，偶爾展現想法相同的地方，偶爾跟他們唱反調，然後能說出獨特的見解，這樣的人最能讓他們墜入愛河。
▍雙魚座
雙魚座很需要被哄、被寵，對他們展現溫柔體貼的一面，就能讓他們深深被吸引。
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