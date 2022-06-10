111年國中教育會考今天成績出爐，台中市教育局表示，中投考區考生成績通知單將由試務會發送至各國中，再由國中發放給考生，教育局並設有輔導諮詢專線協助選填志願。

國中會考成績今天發送到各國中，教育局在新聞稿中指出，會考成績將由各國中發放給考生，並自即日起到20日的上午8時至下午5時在國中教育會考網站開放查詢；而4日、5日會考補考的考生成績，則自15日開放網路查詢，17日寄發紙本成績單。

教育局表示，今年國中教育會考於7日晚上7時公布答對題數及等級對照表，今天公布成績；111學年度高中及五專入學作業日程，也配合調整。直升入學報名作業時間調整為7日至15日，技優甄審入學分發結果公告、免試入學志願選填等後續其他作業都順延1週。

有關中投區免試入學各校公告實際招生名額、開放個人序位查詢及志願選填部分，教育局指出，將延至30日中午12時後，而志願選填截止則延至7月5日中午12時，報名截止延至7月8日。

教育局呼籲，考生須注意免試入學及其他入學管道報名時程，如技優甄審、實用技能學程、直升、專業群科、藝才班甄選等，在免試入學填志願前就要決定好，提醒考生30日中午12時後，於公布各校實際招生名額、查詢個人序位區間，會更有利判斷落點。

為輔導考生志願選填，教育局表示，設有輔導諮詢專線，家長如對適性入學有疑問，上班時間可洽詢專線電話，或台中市適性入學諮詢專線。國中教育會考成績上午8時起，可於國中教育會考網站查詢，考生可善加利用。（編輯：謝雅竹）1110610