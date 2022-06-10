打掃校園是許多人的回億，但醜陋的打掃用具，總讓人提不起勁！新北市推動校園美學教育，提出校園掃具美感改造計畫，將民眾熟悉的紅綠藍色掃、拖把、畚箕與垃圾桶，改用灰黑色與奶茶色調，不僅更符合校園內外色彩，褪色後也不會有老舊感覺，希望從日常打掃出發，培養學生的美感教育。

新北市教育局今舉辦「校園掃具美感改造計畫發表會」，由教育局美感設計諮詢小組發表「校園掃具美感色彩規範及收納指南」，並為侯友宜及學生導覽改造歷程，並展示新式校園美感掃具。

侯友宜表示，新北市推動2030新美學願景，鼓勵全民運用美學設計解決生活問題，在教育上，新北市除逐年翻新校舍、推動美感教育，但美感素養要從生活細節開始培養，今年首創以「校園掃具」為生活美學發想，從色彩設計到收納管理進行改造，提升孩子的學習環境及美感素養。

侯友宜說，首批1000套美感掃具成品分發民安國小等10所示範學校試用，將邀集更多廠商加入製作行列，未來將逐步推廣到各校，並持續提出校園美感改造計畫，打造校園新美學，讓師生感受美感設計為生活帶來的改變。

教育局表示，掃具是學生每日頻繁使用清潔工具，與校園環境緊密相關，新北市教育局委託美感諮詢設計小組，實地訪查新北市11所國小、國中、高中職，透過田野調查、色彩分析、設計工作坊及廠商座談會等階段，全面了解校園掃具現況，並提出解決方案。

設計小組分別從學校室內、戶外及廁所空間進行色彩比重調查，並思考實用、耐髒及易收納功能，設計出無彩色系及大地色系之美感掃具。此外也提出掃具收納建議供各校參考，並設計「垃圾管理與回收標誌」提供下載。

民安國小洪子岑同學表示，這次參與美感掃具改造訪談及實品拍攝，感到很興奮。新式掃具美觀好用，尤其顏色跟校園特別搭配，有煥然一新的感覺。希望美感掃具可以推廣到更多學校，讓各校學生都能使用。