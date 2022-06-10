本土疫情持續升溫，餐飲業首當其衝，然而，也有不少連鎖餐飲業者為搶食疫後報復性消費潮、逆勢展店！如「嗑肉石鍋」，今（10）在烏日高鐵特區的榮和路上、林新醫院商圈開設新店，台中北屯新店預計6/18開幕，6月份一口氣開設2家新店！

曾任職知名岩燒牛排館16年行政總主廚的「嗑肉石鍋」執行長陳凱明，自幼就喜歡法式料理，這些年用在買法式料理書籍上就花了近200萬元，因為有主廚及書籍的知識，讓他對醬料、湯頭調配相當專業，西餐在餐點的佐醬上非常講究，他成功學以致用，把西餐的醬汁研發轉換為火鍋的特殊沾醬，例如歐式卡卡醬、泡菜胡麻醬、洋蔥多蜜醬，都是以前做西餐轉換為火鍋的沾醬，創意十足相當受到消費者的喜愛。

陳凱明表示，「嗑肉石鍋」已經營4年多了，目前全台共有20餘家連鎖店，他不以大量展店為前提，反倒是穩定中求進步，疫情期間業績下滑，他因此決定將原本的一代店轉型為二代店，也就是將餐廳的氛圍提升、防疫設施加強，也引進了自動點餐機及平板電腦讓客人點餐，避免多餘的人力接觸。

在食材方面，「嗑肉石鍋」也與小農合作契作方式，部分生菜已接近無毒無藥的狀況，許多客人是沖著蔬食而來的。

另外，陳凱明憑藉著過往主廚經歷以及身為食品進口商，對於肉品海鮮的知識、技術、採購等，都非常專業，所以肉類、海鮮類都能以平價、優質方式提供消費者使用，對於食材的重視甚至會跑到日本知賀縣親自採購日本A5等級近江牛。

陳凱明指出，疫情期間一些想創業的新手老闆們，他都盡量出錢、出力、出宣傳，並將宣傳期間拉長，除了品牌建立更配合各種形式社群媒體行銷，幫助他們慢慢步上軌道。

台中烏日店今日歡慶開幕，消費者於嗑肉石鍋粉絲專頁按讚，即贈送鮮肉三選一或免費升級湯底（肉品有提供丹麥梅花豬、安格斯培根牛、加拿大去骨嫩雞腿三選一），活動至6/30止。