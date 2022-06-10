邑昇（5291）5月合併營收1.30億元，受到整體電子供應鏈不穩影響，較去年同期減少15.17%，累計前5月合併營收為6.68億元，年增9.26%。

受到中國停工、打亂電子產業供應鏈生產出貨節奏，使邑昇5月份PCB事業略有下滑，惟因客戶與應用領域分散，邑昇又以工控、工業電腦等客製化利基型市場為主，影響整體營運程度有限，未來公司將持續優化客戶與產品組合政策，有效分散營運風險。

LED自行車燈則維持穩定挹注，目前訂單能見度直達今年底，歐美市場對LED自行車燈需求仍持續，上游料件缺貨問題部份亦已緩解，是邑昇穩定營收貢獻來源。

此外，e-bike電動輔助自行車經典款CT150最新批次預計在下半年正式出貨、挹注營收，從市場需求與接單情況來看，公司樂觀e-bike將是今年重點營運成長動能，7月份亦正式啟動海外拓展計劃，將參加德國歐洲EuroBike自行車展，預計將展出經典款CT150，及年度新款貨車型e-cargo CG135，鎖定全球最大e-bike歐洲市場。

未來邑昇將維持一貫走高利基型市場模式，打造特殊款e-bike，將會是邑昇未來研發重心，並推升集團營運再成長。