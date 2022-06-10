證交所111年股東常會訂於6月14日下午1時30分，於台北國際會議中心4樓貴賓廳召開。除了將承認去年財報案，每股獲利（EPS）12.36元，以及通過股利分派案，每股擬分配6.4元股利（4.2元現金、2.2元股票），另一重要焦點是全面董監改選案。

證交所表示，此次股東會主要議案包括：證交所110年度營業及財務報告、監察人查核報告、110年度員工酬勞分配情形；選舉第21屆董事、監察人；並承認證交所110年度決算表冊及盈餘分派案；另討論本公司以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司章程第8條條文案。

證交所並提醒股東，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。