雲林縣各校為下周開課大清消，縣長張麗善關懷問候老師。（周麗蘭攝）

雲林縣5月23日起校園停課迄今，教師在班級線上教學，如有家長不方便照顧的學生，也可回班級上課，比率占全體學生10％左右。（周麗蘭攝）

雲林縣下周恢復到校，一入校園先量測體溫，沒有發燒才能入校，中午每班再量一次體溫，確保孩子沒有發燒。（周麗蘭攝）

雲林縣下周13日起高中職以下將恢復上實體課，雲林縣長張麗善今（10日）上午到馬光國小視察環境消毒作業。她表示，線上教學這2、3周，雲林縣19歲以下確診的比例仍持續10％左右，家庭內互相傳染，她認為養成好的衛生習慣才能真正保護親屬。

上月全台疫情急速升溫，雲林縣5月23日起校園停課迄今，教師在班級線上教學，如有家長不方便照顧的學生，也可回班級上課，比率占全體學生10％左右。

雲林縣府評估下周起各校陸續辦理期末考、畢業典禮等重要活動，為利學校課程活動的安排，13日起恢復實體課程，今（10日）各校展開教室、遊具、設備大清消。

雲林縣長張麗善表示，雖有一些家長認為上學還是相當危險，但也有很多家長希望恢復實體上課，考量下周開始期末考，畢業生反應希望能回校上課、有畢業典禮，以及減輕家長負擔，雲林縣恢復到校上學。

張麗善說，雲林縣全人口第一劑疫苗施打率已達88.1％、第二劑79.1％都優於全台平均施打率；5歲至11歲第一劑疫苗接種率82.9％全台第一名，每日仍持續有確診者。

她表示，雖然停了3周實體課，5歲以下幼兒確診率仍占5％，5歲到9歲是6.7％，10歲到19歲也佔了10.7％，可能是家人間互相傳染。

她認為，控制疫情最重要方法是教育鄉親做好個人衛生習慣，新冠肺炎的傳播途徑是口沫傳染，手部清消相當重要，要讓孩子養成好衛生習慣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免東摸西摸，才能真正保護自己，下周恢復上課會請各校加強衛教。

教育處長邱孝文表示，下周恢復到校，一入校園先量測體溫，沒有發燒才能入校，中午每班再量一次體溫，確保孩子沒有發燒。