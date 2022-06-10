恩恩案侯友宜應究責？ 蔣萬安：讓司法還原真相｜

新北市中和2歲男童恩恩案延燒，要求新北市長侯友宜究責聲浪四起。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，接下來就讓司法還原真相，希望不要再讓恩恩這樣的憾事再次發生，這是每一位爸爸媽媽衷心的期盼。

蔣萬安說，恩恩事件讓大家感到非常心痛、難過，新北市政府不管是衛生局、消防局，以及中央的1922，也都把相關的錄音、電子紀錄送交檢調，接下來就讓司法還原真相，作清楚的調查。

蔣萬安強調，疫情還在持續，最重要的，希望不要再讓恩恩這樣的憾事再次發生，這是每一位爸爸媽媽衷心的期盼。