《北京青年報》報導，中共中央宣傳部6月10日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹新時代加快建設交通強國的進展與成效，中國民用航空局副局長董志毅回應「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查進展，正深入開展數據分析等工作。

中國民用航空局副局長董志毅說明，東航飛行事故發生之後，根據中國的有關法律法規和國際民航航空工業的有關規定，中國民用航空局啟動了事故技術調查工作，在4月20日對外公佈事故調查的初步報告和情況通報。

董志毅表示，目前事故調查部門正在嚴格按照調查程式，仍在持續深入開展殘骸及數據證據的檢查和飛行數據的分析以及實驗驗證等相關工作。後續隨著調查工作的推進，民航局將依法依規、及時準確地發佈事故技術調查的情況進展和相關資訊。

中國東方航空MU5735航空器飛行事故，發生於今年3月21日下午。東航雲南分公司執飛波音737-800型客機，編號B-1791，自昆明飛往廣州，在被監測到快速下降及失聯後，於當天14時22分左右，廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村的一處山林墜毀，機上123名乘客和9名機組人員共132人罹難，身分全部確認。