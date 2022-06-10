遠雄(5522)今(10)日召開股東會，展望今年房市，遠雄集團副總經理楊舜欽說，連番打炒房政策下，短期將影響房市成交速度，不過，剛性需求都還在，集團推案仍照計劃進行。營建成本的飆漲對建商影響更大，在可預見的未來人、物、料的成本壓力都還在，將會積極以新科技、新工法、新技術的研發來正面的應對。

遠雄未來將持續在六都及新竹地區進行土地開發，維持未來3~5年可推案量。另外，因應台商回流，順應廠(商)辦市場需求，逐步調整產品佈局，增加商用不動產的推案動能。而面對營造成本飆漲，楊舜欽認為，這也是產業升級轉型的契機，集團將會使用新的科技及工法等，積極推動產業升級。

遠雄今年將有7筆新案完工，包括「遠雄之星7」已於首季取得使照，第2季有「遠雄新未來2」、「遠雄安南町」、「遠雄明水漾」；第3季有「遠雄鉑翠」、「遠雄青溪」、「遠雄之星8」，金額合計約160億元，除「遠雄明水漾」未售餘額尚有3億元外，其餘在預售階段已完售。

除了上述7筆新建案完工交屋外，遠雄有成屋8案持續銷售，包括今年新成屋「遠雄明水漾」，未售金額合計68億。其中包括新北「遠雄九五」33億元、「汐止U Town」、桃園「遠雄文青」、桃園「遠雄新未來」商場 、中和店面及今年度新成屋「遠雄明水漾」，若銷售順利，可望挹注營運收入。

遠雄今日股東會中報告110年度營業報告及盈餘分配案，上半年每股配發現金股利1元，下半年每股配發現金股利4.5元，盈餘配發率達70.69%。

遠雄建設110年合併營收達331.38億元，營業毛利達111.67億元，營業淨利81.79億元，稅前淨利79.54億元，稅後純益60.8億元，年增58%，每股稅後盈餘7.78元，優於去年4.86元。