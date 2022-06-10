高雄張姓員警被親友抓包、在婆家附近和小三擁吻，張妻看到照片後怒向兩人提告求償50萬。張男辯稱和小三是「單純情誼之短暫接觸」、「錯位」導致被誤會。但高雄地院法官檢視照片，周遭景物皆清晰，認定兩人確實在接吻，審酌張男已給付太太300萬元換撤告，判小三仍需賠償12萬5千元定讞。

張男和太太結婚近20年，兩人育有2名未成年子女，張妻指控，丈夫2019年3月起就開始不給家用，常常晚下班，還不時辱罵她，害她必須看精神科。2019年7月，張妻親友在她婆家附近親眼目賭張男和小三擁吻，偷偷拍下照片後交給張妻，為此兩人大吵一架還鬧離婚，張妻怒告張男和小三求償50萬元。

張男辯稱，當時只是因為應酬有喝酒，為了「開車不喝酒」才請葛姓女子來接他，可能兩人靠得比較近才被誤會。葛女也辯稱，照片拍攝的角度「錯位」導致看起來他們像是在接吻，加上照片沒有明確的日期，解析度又低，偷拍不得當證據，也無法證明兩人接吻。但高雄簡易庭法官檢視照片，發現照片內張男兩人周遭的車牌、景物都相當清晰，認定兩人接吻，判兩人應賠25萬元。

判決出爐後，張男和太太離婚，還付了300萬元換撤告。葛女不服上訴，強調自己沒有親吻張男。高雄地院法官審酌張男和小三雙雙反駁照片中有擁吻行為，但都刻意迴避回答照片中的接送時間，判定兩人接吻屬實，照片也因在公開場合拍攝，非「偷拍」，可作證據無誤，最後判葛女應賠償張妻12萬5千元定讞。