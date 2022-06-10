行政院長蘇貞昌10日上午出席基隆2022城市博覽會開幕典禮，在會前受訪時，針對有民調指出國內民眾對防疫表示不滿、總統蔡英文支持度也出現死亡交叉等問題，蘇揆僅模糊應對，表示疫情進入高原期，近期將召開防疫會議，會後指揮中心會對外公布進一步作為。
有國內媒體提問，近期民調指出，民眾對防疫不滿意，未來國內防疫政策是否將走向開放，具體時程為何等問題。對此，蘇貞昌表示，疫情已在高原期，但已經漸漸地趨勢向下降，希望國人同胞打好疫苗，同時做好防護措施，漸漸地可以出來走走，大家可以來看基隆的城市博覽會。隨著疫情跟我們的醫療量能控制好，我們會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關的進一步的作為。
另外，由於美國已經批准總額1.2億美元的對臺軍售案，專家分析這是走向戰略清晰。對此，蘇貞昌表示，中國大陸不放棄武力對付台灣，正因如此，政府在總統蔡英文領導下，努力做好各種因應，防衛台灣主權、防護國民的安全措施從不懈怠，只有備戰才能止戰。
另外對於國民黨主席朱立倫表示九二共識是「沒有共識的共識」，蘇貞昌也表示，很高興看到在野黨也能夠往主流民意靠攏，大家一起團結對外、減少跟中國大陸唱和，這是對的。
不過談到恩恩爸事件時，蘇貞昌則是一改模糊以對，明確表示希望地方政府的消防局、衛生局應明確回應家屬要求及橫向聯繫，希望能儘快協助家屬、滿足家屬期待。
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