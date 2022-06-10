品牌廠宏碁（2353）10日舉行股東常會，董事長陳俊聖對於下半年市況雖重申能見度低、無法預測會否出現新的不確定因素，但也首度鬆口，2022年度營運「大概不會比去年好」，同時強調「不會比2019年差」。對於公司前景他也深具信心，承諾「會繼續加碼買宏碁公司股票」。展望後市，充滿挑戰的未來同時考驗著宏碁的韌性，宏碁將持續迎戰極限，為客戶、股東及員工再創價值。

針對小股東對於公司應收帳款、存貨及現金水位等問題關注，陳俊聖表示，目前公司至第一季為止帳上提報的存貨超過600餘億元，換算約8周，相關庫存備抵損失都會會計準則提撥，另應收帳款也因海上漂的貨物時程拉長、戰爭影響等有影響，不過因為有保險，對公司的影響也較小。他強調，公司對於存貨、負債及現金都看得非常緊，這是經營事業的基本。

宏碁去年合併營收以15.1％年增率、增至3,190.1億元，營業淨利141.6億元、年增58.49％，稅後淨利來到109億元，稅後每股盈餘（EPS）3.63元。

陳俊聖指出，宏碁核心事業仍以PC、顯示器為主，這幾年也從硬體增加軟體整、跟核心事業相關延伸的新事業，例如飲料事業的電競能量飲、也是從電競延展而來。即使旗下部分有一些子公司還沒獲利，但內部也都有設定成長目標，希望能透過IPO公開發行檢視具成長動能的新事業，為宏碁建置核心事業之外的多元成長引擎。