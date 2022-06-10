長榮鋼（2211）10日進行改選7席董事（含3席獨立董事）的議案，截至10點45分尚在計票，兩派股權膠著，不相上下。長榮集團兄弟兩派對此次董事改選議案全力催票，每位股東的票都相當珍貴及重要，10日第五案的選舉事項出席率高達97.21％。

長榮集團兄弟兩派在長榮鋼持股差異不大，競爭激烈，長榮國際董事長鄭深池以長榮鋼董事名義親自出席及監票。

長榮鋼10日股東會出席率相當高，截至9點為止是93.85％，投票時達94.21％。長榮鋼股東會的第一案到第四案討論及承認事項，均以98.51％通過。

第五項選舉事項時的出席率爆衝至97.21％，僅有2.79％的股東未出席，長榮集團兄弟兩派對此次董事改選議案全力催票。

長榮鋼董事任期今年11月28日屆滿，10日股東會完成改選4席董事、3席獨董，新任董事均自股東常會後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期3年，從今年6月10日到114年6月9日為止。