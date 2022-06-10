澎湃新聞報導，中共中央宣傳部10日舉行新時代加快建設交通強國進展與成效發布會，大陸國家鐵路局副局長安路生回應了關於貴廣高鐵脫軌事故情況指出，事故發生後立即開展了安全大檢查。

他表示，6月4日10點22分，由貴陽北開往廣州南站的D2809次列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時發生了脫軌，造成了2名列車人員和10名旅客受傷，1名動車組司機不幸殉職，對此深感痛心。事故發生後，鐵路部門第一時間啟動應急回應，迅速派出工作組趕赴現場，會同當地政府全力組織搶險救援和善後工作。

通過初步調查分析，事故主要由於當地連續降雨並短時強降雨，列車高速運行中撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌。

安路生表示，事故發生後，鐵路部門立即開展汛期安全大檢查，目前正在對重點地區、重點線路開展隱患全面排查，重點加強隧道口、高坡路塹地段看守巡查。同時，進一步完善預警機制，加強自然災害預警監測，全面落實鐵路沿線行車安全資訊報告制度，建立鐵路值班電話與公安110報警服務台互通機制，進一步築牢汛期安全屏障。