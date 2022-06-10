三峽義交小隊長蔣金水獲選擔任護老專案宣導大使。（警方提供）

三峽義交小隊長蔣金水獲選擔任護老專案宣導大使。（警方提供）

新北市三峽警分局義交小隊長蔣金水擔任義交已13年，除日常的交通疏導外，也協助警方交通安全宣導，更經常主動幫忙需要幫助的長者，主動積極的精神與服務熱忱，今年4月被選為三峽分局路口安全及護老專案宣導大使。

蔣金水本身從事計程車駕駛行業，工作之便投入協助載送老人就醫專責工作，過程中如遇長者在生活中遭遇困難，蔣金水都積極協助解決，更主動與榮民之家配合，無償協助榮民領藥、送藥及陪看診等，迄今服務次數已達300次以上。

值得讚許的是，蔣金水一家人都是三峽義交中隊成員，蔣父擔任義交長達33年，蔣母也已有20年之久，弟弟則在9年前投身義交行列。全家人犧牲奉獻與積極服務，多年來從不倦怠，是三峽分局的最佳夥伴。

蔣金水表示，有一次接獲車行派車通知，是要載送一位85歲的劉姓老先生至榮民之家，讓他萌生如何提供老人家更好服務的想法，得知劉老先生沒地方安家，於是主動協助劉老先生及女兒找到安身的處所，這件事讓他感到幫助老人家是刻不容緩的事。

蔣金水說，他熱愛這項工作，未來不但會繼續，也會鼓勵子女加入義交行列，透過政府的行政指導，讓交通安全觀念深植民心。

三峽分局表示，高齡駕駛人或行人在用路上較具風險，故今年4月起實施路口安全及護老專案，蔣小隊長擔任宣導大使以來，已配合警方在路口宣導5場次，期能有效降低高齡用路人事故發生機率。