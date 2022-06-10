就算還在忙著準備總冠軍賽，塞爾提克前鋒塔圖卻沒忘記表達對自己好兄弟的愛！《看台報告》記者魯克斯最近專訪巫師後衛畢爾，在訪問期間播放畢爾好友塔圖特別準備的錄音檔，讓畢爾聽完之後當場眼眶泛淚，相當感謝塔圖的真心告白。

「你對我的職業生涯帶來很大影響，」塔圖在錄音當中表示，「老實說，沒有你的話就沒有現在的我，你沒有得到足夠的稱讚，但我會一直支持你，也想表達我對你的感激，我們是兄弟，我真的非常感激你，你知道的，這就是愛，我們夏天見。」

畢爾聽完之後當場用手擦拭眼角淚水，且說：「我愛死塔圖了，他很多方面都很不現實，他真的太棒了，對我而言，除了那些公認的偉大球星與場上看到那些傳奇球員，他是我最愛的球員，我還沒有經歷他那樣的職業生涯，這也是我要學習的。」

畢爾跟塔圖同樣來自聖路易，更從塔圖孩童時期就是他的好友兼生涯導師，兩人也都以探花身分加盟NBA，只是畢爾效力巫師10年期間，就連東區冠軍賽都沒打進去，反觀塔圖目前正跟塞爾提克努力拚搶今年總冠軍當中，光從際遇來看，塔圖確實比畢爾好運。