29歲吳姓外送員為了玩股票，竟向多家地下錢莊借款，總額高達約200萬元。其中，他向譚姓男子借22萬元，除被預先扣除7萬元，每日需償還1萬1000元，月利率相當於約63.59％、年利率763.18％，高得嚇人，吳男無法償還，又聽收債的譚男稱「用其他方法處理」，他心生畏懼而報警。

小港分局桂陽路派出所於7日接獲一名29歲的吳姓男子報案，自稱今年5月初起向地下錢莊借款，其中向譚男借款22萬元，除了被預先扣除7萬元，實拿才15萬元，且每日需償還1萬1000元，月利率相當於約63.59％、年利率763.18％，他無力償還，又稱因為譚男說「用其他方法處理」，他嚇得報警求助。

警方調查，吳姓男子是名外送員，他陸陸續續向多家地下錢莊借了約200萬元，過程中曾獲利30萬元，但這筆錢全都用來還債。

警方組專案小組於7日20時許，見譚男出現向吳男取款，見時機成熟逮人，但他不承認有收高額利息，仍被帶回偵辦。全案依重利、恐嚇等罪移送高雄地檢署偵辦。