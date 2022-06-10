根據日本央行10日資料，當地5月躉售物價漲勢趨緩，不過，以日圓為計價基礎的進口商品，卻創下40多年來新高。學者專家認為，日圓再繼續走低，恐將對日本經濟成長造成威脅。

日本5月份衡量日企間交易價格的CGPI(企業商品價格指數)，類似躉售物價或PPI(生產者物價指數)，年增9.1%，低於市場預估的9.8%，也較4月曾打破紀錄的9.8%要小。主因之一是，為抑制油價大漲，日本政府採行補貼政策。

不過，因為5月有超過8成零組件產品的價格，都較1年前上漲，故CGPI的數值高達112.8也寫下新高。同時，以日圓計價的進口商品價格，5月期間年增43.3%，漲幅創1981年元月有記錄以來最大。

日本央行表示，物價漲幅正在增加，尤其是食品以及飲料較為明顯，主要是受全球大宗物資大漲的影響，日本躉售物價才會變高。大和證券認為，進口舶來品價格若持續增加，通膨也將上漲。假設日圓一旦貶至140，預估也會成為日本躉售物價上漲的主要推手。

日本7月將舉行參議院選舉，當地反對黨正在砲轟央行放任日圓走貶，造成民眾生活開銷大增。但日本央行秉持的信念，就是通膨只是短暫的不會持續太久，同時，物價變高是因為全球原物料大漲，跟日圓表現疲弱沒有什麼關聯。