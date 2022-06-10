美國財政部長葉倫周四表示，她不認為美國經濟會陷入衰退，但增長「絕對」會放緩，而汽油價格也不太可能很快下跌。

葉倫在《紐約時報》Dealbook活動上表示：「我不認為我們將陷入衰退。美國的消費者支出非常強勁，投資支出也仍然穩健。我知道人們對通膨感到非常不安，這完全合乎情理，但沒有任何跡象顯示經濟正走向衰退」。

上周葉倫坦承去年她說通膨只是「暫時的」是誤判情勢，周四在這場活動中，她表示如果能及時回到過去，她仍不會改變美國的政策決定。

葉倫表示「我不會採取不同的做法」，她並表示美國需要拜登總統簽署的1.9兆美元新冠援助計畫來防止一個世代的美國人蒙受高失業率之苦，「總是會發生讓人意想不到的事。這個世界本來就充滿不確定性」。

葉倫表示對抗通膨是拜登總統的首要之務，但也表示她不認為才剛漲到每加侖5美元的汽油價格很快就會下降，「美國家庭顯然對不斷高漲的汽油價格感到擔憂，這對消費者預期的影響很大，但考量到現在美國擁有二戰以來最強勁的勞動力市場，美國人對經濟的悲觀程度令人訝異」。

葉倫表示，為了解決汽油價格高漲的問題，拜登已盡其一切所能，祭出了規模史上罕見的戰略儲油釋油計畫。她並表示美國政府將繼續收緊對俄羅斯的制裁，以迫使俄國結束在烏克蘭的戰爭。至於聯準會收緊貨幣政策以遏制需求並降低通膨，葉倫表示，她認為經濟走上一條避免衰退的軟著陸之路。