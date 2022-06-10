【旅奇傳媒/編輯部報導】一府、二鹿、三艋舺，彰化古都鹿港人文風采遠揚，一直是中臺灣地區觀光重要景點之一！彰化縣政府於6月3日至7月17日每周六、日推出「鹿港人文小旅行｣，規劃北鹿港「烏魚寮藝文線」、南鹿港「港底神廟線」兩條精選路線，各有特色，帶您探索富有「露天的歷史博物館」之稱的鹿港。

▲鹿港老街－意樓。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

由專業的導覽解說老師帶您穿梭在鹿港大街小巷，將鹿港必去景點一網打盡，依不同路線走訪公會堂、桂花巷藝術村、鶴棲別墅、十宜樓、意樓、九曲巷、和興青創基地（鹿港鹽業文化館）、龍山寺、文武廟、第一市場及百年餅舖等，走訪過往騷人墨客吟詠詩卷的場所，賞析傳統建築藝術之美，認識台灣的人文歷史與品嘗在地美食。帶您欣賞舊鹿港溪水岸白天的美，落日餘暉後等待小鎮光影藝術節美麗的夜景，體驗入夜的鹿港燈光與美景。

▲鹿港－鶴棲別墅。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

▲「鹿港人文小旅行」，雙路線暢遊不同鹿港風情。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

歡迎來鹿港走走，嘗美食、遊古蹟、玩民俗，體驗人文小旅行，走訪富有文化底蘊的鹿港小鎮。「鹿港人文小旅行」每位報名費150元，活動當日並可獲得精美伴手禮，暑假將至，一起來趟鹿港深度之旅！

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