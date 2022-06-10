新華社報導，針對歐洲議會通過「新疆人權形勢」決議，大陸全國人大外事委員會發言人尤文澤10日發表談話，強烈譴責歐洲議會通過新疆人權形勢決議，堅決反對歐洲議會打著「人權」的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政。

尤文澤表示，尊重和保障人權是《中國憲法》的重要原則。中共建政70多年來，新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。中國依法開展反恐和去極端化鬥爭，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，最大限度地保障了新疆各族人民群眾的生命財產安全，為世界人權事業和全球反恐事業作出了積極貢獻。當前新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期。

尤文澤強調，事實不容歪曲，真相不容否認。歐洲議會一些反中勢力出於政治私利，罔顧客觀事實，詆毀抹黑中國治疆政策，惡意散布涉疆謊言謠言，將人權問題政治化、工具化，其目的就是挑撥中國民族關係、詆毀中國形象、遏制中國發展，其所作所為註定不會得逞。

尤文澤稱，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。敦促歐洲議會立即停止藉涉疆問題干涉中國內政。