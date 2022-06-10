國民黨立法院黨團今（10日）舉行記者會，認為新北市政府因恩恩案遭清算，要求行政院調查基隆2歲童延誤就醫死亡案。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，只有國民黨搞政治，沒有看到新北市演戲作假，卻要推給其他縣市。立委賴品妤則強調，「侯友宜的政治責任，應該要說清楚、講明白！」立委陳亭妃批評，侯市長把基層公務員推到第一線，刻意用他們來模糊焦點。

民進黨立法院黨團今舉行輿情記者會，鄭運鵬表示，民進黨團從來沒有去指責新北市消防局、衛生局基層，只是無法理解市長侯友宜滿口答應、滿口承諾要幫助恩恩爸，但最後給的資料都是推拖拉，甚至6月6日還演很大，並沒有質疑行政疏失，而是侯友宜答應要提供資料，最後卻用表演的方式企圖欺騙受害家屬，新北市為何要這樣做？是在掩飾什麼？

「行政責任待調查，但是政治責任侯友宜不用演那麼大！」鄭運鵬說，消失的那81分鐘再演一次給國人看，受難家屬在場都還要演戲，侯友宜的政治決定會讓基層陷於不義，質疑為何要欺騙國人、為何欺騙受害家屬？

鄭運鵬批評，國民黨一直利用家屬、火化等問題，在家屬傷口撒鹽，這些家屬都希望在個案上可以提供未來更好的服務，阻止下一個不幸發生。只有國民黨搞政治，沒有看到新北市演戲作假，卻要推給其他縣市，呼籲不要苛責基層同仁，不要再對家屬二度傷害。

立委賴品妤說，大家都覺得很遺憾，無論中央、地方基層自疫情爆發後都非常辛苦，侯市長應該要出來講清楚，「侯友宜的政治責任，應該要說清楚、講明白！」

賴品妤說，6月6日家屬到消防局聽錄音，卻說是要還原案發當天忙碌的現場，案發4月14日新北確診360例，家屬前往聽錄音檔案那天確診數新北已飆破7000例，比率如此懸殊，業務量已經大增，何必要動員基層去還原？這行為就是增加基層無謂的業務量。

立委陳亭妃批評，侯市長把基層公務員推到第一線，刻意用他們來模糊焦點，侯市長非常不應該，只為了要隱瞞事實嗎？恩恩爸爸只要一個真相，要求真相這麼難嗎？可以讓未來的SOP可以做得更好，不要再有第二個恩恩。