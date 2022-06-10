世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於今（10）日進行了年度的遊戲發表會，在 30 分鐘的直播中帶來令人振奮的遊戲項目消息！本次發布會所揭露的資訊都在 活動官網 有詳盡的整理，馬上準備好你的遊戲機 ── 或是讓我們一起繼續看下去。

暗黑養成遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》將在 8 月 11 日正式發行，目前在 Steam 上已經釋出試玩版本。同樣也有試玩版的，是會讓你腎上激素狂漲的動作遊戲《憤怒腿（Anger Foot）》。全新遊戲《滑板故事（Skate Story）》和《勇敢小騎士（The Plucky Squire）》則首度釋出遊戲預告資訊。最後，令人矚目、入圍許多 IGF 年度獎項的《王牌賭神（Card Shark）》現已上架，值得你擁有！

《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》Massive Monster 開發製作

預計於 2022 年 8 月 11 日 PC、Switch、PS5、PS4、Xbox S/X、XB1 多平台上市

遊戲預告

在錯誤預言滿佈的大地上建立專屬於你的宗教，周遊多個神秘地區，讓追隨者們壯大成為一個忠心不移的社群，並不斷向外傳播你的每句「箴言」，最終成為一個真正的邪教。可愛卻暗黑的養成遊戲將在 8 月 11 日正式於 PC、Switch、PlayStation 和 Xbox 等多平台上市，追蹤 遊戲官網 可獲得更多資訊。

《憤怒腿（Anger Foot）》Free Lives 開發製作

預計於 2023 年 PC 上市

遊戲預告

憤怒腿是一道讓你不及掩耳的迅雷，直直劈進這座總是燃燒著咖啡因來進行狂想的垃圾城市，將他的大腳一踹，狠狠踢上一群無情的幫派份子的屁股！

在五彩繽紛的敵人面前釋放出這世上「最致命」的腿，掃蕩所有貧民窟、下水道和參天大廈，以獲得全新武器、解鎖新的球鞋，甚至用任何荒誕瘋狂的方式來強化你的武力。一路狂踢、一路狂掃，將所有破碎的門板、斷裂的骨頭、喝光的能量飲料拋在腦後，讓它們因為你而瘋狂燃燒！追蹤 遊戲官網 可獲得更多資訊。

《滑板故事（Skate Story）》Sam Eng 開發製作

預計於 2023 年 PC 上市

遊戲預告

你是地底的一隻惡魔，用玻璃和苦痛凝聚而成。魔鬼曾經給過你一個滑板，並立下簡單的契約：滑上並吞噬月球，你將獲得解放。

豚跳、腳尖翻版，穿出重重灰燼和煙幕，肩負著幾乎不可能的任務離開地底世界。用滑板快速衝刺來摧毀你面前的惡魔，在你的旅程中拯救其他同樣受苦的靈魂，讓自己從一個易碎的初學者逐漸強化成的滑板高手。追蹤 遊戲官網 可獲得更多資訊。

《勇敢小騎士（The Plucky Squire）》All Possible Futures 開發製作

預計於 2023 年 PC、Switch、PS5、Xbox S/X 多平台上市

遊戲預告

童話書角色：勇敢小騎士喬特（Jot）與他的朋友們，踏上了一段魔法旅程 ── 它們從書頁上跳脫，來到三次元發現新世界！惡毒的 Humgrump 將他的僕從們從書中釋放，雖然在故事中，他註定必須輸給善良勢力，但現在把英雄喬特給踢出書頁之後，那可就不一樣了。

在 2D 與 3D 世界中來回切換，體驗這個可愛迷人的動作冒險遊戲，解開謎題、與動物拳擊、用背包飛翔，享受在更多令人驚喜的小小挑戰之中，成為行走的故事書主角！追蹤 遊戲官網 可獲得更多資訊。

入圍許多 IGF 年度獎項的中世紀歐洲冒險遊戲《王牌賭神》現已在 Steam 上架

最後，入圍許多 IGF 年度獎項的中世紀歐洲冒險遊戲《王牌賭神》現已在 Steam 上架，售價新台幣 378 元。以上資訊在 活動官網 都有簡明易懂的整理，你也可以選擇追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 的 twitter 來獲得今夏最新、最即時的遊戲資訊。