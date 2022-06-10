受到大卡車司機大罷工，央行可能還要升息，以及經濟數據不佳影響，韓股10日表現疲弱，目前大盤在2,595.44點，跌30點或1.14%，暫時跌破2600關卡。同時，韓元也走貶。

當地從7日開始的大貨車駕駛串聯大罷工行動，正式進入第4天。韓國總統尹錫悅10日表示，當事者應該跟管理階層溝通，來解決這次抗議的訴求，也暗示當地政府應該不會插手干涉。

面對韓國通膨持續在高檔盤旋，當地央行表示，將適時採取必要行動，抑制通貨膨脹再度增加，市場解讀韓國可能又要升息了。韓國央行下一次定期利率會議將在7月中舉行。

韓國10日官方數據，受到能源以及大宗物資價格飆升影響，導致進口成本變多，再加上海外股息需支付的金額大增，當地4月份竟出現兩年來首見的經常帳赤字0.8億美元。

權值股普遍表現不佳，三星電子跌1.84%，LG化學跌1.53%，SK海力士跌2.37%，Naver跌0.73%，三星生物製藥跌0.86%，受到大罷工影響的現代汽車卻翻紅上漲0.55%。

韓元與美元匯價在1,264.65價位附近，韓元貶7.75元。