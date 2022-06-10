小甜甜布蘭妮（Britney Spears）和小12歲舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）愛情長跑6年，根據外媒報導2人在美國時間9日，在60多名親友的見證下低調完婚結婚，天后瑪丹娜（Madonna）、茱爾芭莉摩（Drew Barrymore）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）都是座上賓。

根據外媒PEOPLE報導，布蘭妮身穿Versace禮服，婚禮現場播放貓王艾維斯的經典情歌〈Can't Help Fall in Love〉氣氛浪漫溫馨。布蘭妮的2個兒子16歲的尚恩、15歲的傑登並未參加婚禮，但他們透過布蘭妮前夫凱文費德林（Kevin Federline）的律師恭喜母親，並替她感到高興。

但婚禮前也發生插曲，曾與布蘭妮結婚55個小時的前夫傑森亞歷山大（Jason Alexander）無預警闖進女方位於加州的家中，宣稱自已有受邀，還大開直播公開婚禮現場，最後被保全壓制在地上，並由警方逮補。

今年40歲的布蘭妮和阿斯加利是在歌手Slumber Party的MV拍攝時浪漫邂逅，小甜甜在2017年某次電台訪問中透露，她見到阿斯加利心想「這傢伙真可愛，是個非常有趣的人，我得要到他的電話打給他。」後來2人花了5個月的時間才重新連繫上。

山姆阿斯加利去年9月就在IG上宣布與布蘭妮訂婚。（摘自Sam Asghari IG）

這對夫妻去年9月就宣布訂婚的喜訊，同年11月法院裁定布蘭妮父親史皮爾茲（James Spears）對她「完全中止監管」，結束布蘭妮長達13年遭不合理監管的噩夢，當時阿斯加利的保鑣就向PEOPLE雜誌透露，阿斯加利正在慶祝布蘭妮重獲自由，且2人也訂下婚期了。