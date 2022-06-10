（台灣金融風險指數（TAIFRI），5月高達99.6，創一年來新高。資料來源／金研院）

台灣金融研訓院10日公布金融風險最新追蹤結果，數據顯示，全球經濟衰退疑慮席捲市場，美國通膨趨勢未緩，聯準會領頭升息，各國央行爭相跟進，資金盛宴收場，該院編製造台灣金融風險指數（TAIFRI），5月數值高達99.6 ，不僅創下近一年新高，更從2021年12月的97.5，連續5個月持續上揚。

TAIFRI調研團隊分析5月指數編製結果，11個分項構面當中有6個分項風險指數呈現上升，4個下降，1個不變，整體指數較上月增加2.4分或2.48％；5月TAIFRI的四大主構面中，以「傳染與蔓延」風險較4月上揚11.3最為顯著，特別是「海外市場風險」次構面，較4月遽增21.3、達170.6，高幅和增福幅均遠超過其他10個分項構面，反映了5月國際經濟金融市場不確定性炸升的局勢。

TAIFRI調研團隊指出，市場擔憂緊縮政策成為經濟衰退的起點，主要國家恐慌指數（VIX）與信用違約指數（CDS）皆明顯升溫，顯示市場上紛雜的資訊與不安的情緒，近期市場觀察重點，在於聯準會6月利率決策會議及最新下半年經濟預測結果。

金研院表示，5月金融風險主要來自海外市場風險上揚，整體評估我國整體金融風險仍在穩定區間，但是第一構面「資產評價壓力」項下，企業債務分項出現企業融資成本回升、風險升高現象需特別關注。舉例來說，BBB等級公司債券利率從4月的1.7％上升至1.9％，十年期公債殖利率則從1.3％降至1.2％，使兩者5月利差擴大至0.7個百分點，創近9個月新高，顯示企業舉債成本上揚，負債風險升溫，企業債務分項風險指數上揚至去年6月以來新高。