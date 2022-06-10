（大亞電線電纜董事長沈尚弘10日主持股東會。圖／大亞電線電纜提供）

國際銅價上漲，大亞電線線纜大亞去年合併營收、獲利雙雙飆史上新高，10日股東會通過每股合計配發0.95元股利股息，配發率41.3％。大亞董事長沈尚弘表示，大亞電線電纜及漆包線銷售節節上升，長期布局著重Energy能源及Emerging新興的機會。

大亞董事長沈尚弘10日主持股東會致詞表示，大亞過去10年布局發酵，去年獲利創例年新高，大亞觀查，目前電線電纜及漆包線銷售節節上升中，大亞經營係以兩個E展開長期布局，著重太陽能光電及儲能系統的Energy能源、以及Emerging新興的機會。大亞在廠區興建1MW的儲能系統5月底，正式加入台電的AFC運作。

沈尚弘指出，展望未來，志光能源在台南七股興建總建置容量120MW太陽能發電廠，第一期建置容量85MW預計10月正式掛錶，第二期建置容量35MWW，預定明年底前完成掛錶，還會持續進行新的開發案。大亞也會持續發展儲能事業與新事業。

大亞去年合併營收274.58億元，淨利歸屬母公司14.09億元，EPS攀升至2.30元，全面改寫歷史新高。大亞10日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利0.35元、股票股利0.60元，每股合計配發0.95元股利股息，並完修訂公司章程部份條文、股東會議事規則部份條文、取得或處分資產處理準則部份條文等議案。