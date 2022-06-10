資深藝人曹西平近來曬出和「台灣第一美人」胡茵夢合照，大讚沒有修圖的年代，胡茵夢的美是沒有人可匹敵，更直言：「這才叫是明星，現在藝人怎麼敢說自己是仙女」，卻遭酸民嘲諷「只有舊照片能回憶」，他除了霸氣反擊之外，更曬出昔日與「麥笛歌后」何春蘭的合照，立刻掀起一波回憶殺，短短一天吸引2萬多人按讚。

曹西平近來在臉書回顧和藝人朋友的昔日合影，勾起不少粉絲回憶，卻也遭酸民嘲諷只有舊照片能拿來說嘴，對此，他霸氣回嗆：「看看這些四十年前的老照片，覺得自己好年輕，很多滿滿的回憶都忘不了，太美好了，當時都跟頂尖的玉女掌門人拍照，不然就是大咖女星拍照，四十年的回憶都回來了，一起錄影一起作秀，太美好的歲月」，接著強調：「從年輕到老這是何等的榮耀，這是別人都沒有的」。

曹西平近年常在臉書曬出和藝人朋友的歷史合影。(曹西平的粉絲愛團臉書)

曹西平再次曬出昔日與兩位女星的合照，接著表示：「每個偶像都是經典，每個歌星都是陪伴大家在某個階段的青春回憶，謝謝大家陪伴著我們年輕時美好的歲月時光」，有眼尖網友立刻發現兩位女星分別是金瑞瑤及擁有「麥笛歌后」封號的歌手何春蘭，眼見淡出演藝圈多年的何春蘭舊照，立刻勾起無數粉絲回憶，紛紛留言：「我有何春蘭的黑膠唱片」、「何春蘭才出幾張唱片就回歸到她的本業，好可惜」、「何春蘭出了五張專輯就退出演藝圈，好懷念她」。

何春蘭於民國72年出道，氣質出眾的外表搭上溫柔歌聲，一出道就在歌壇上迅速竄紅，唱紅《麥笛》、《啜一口酒》等經典歌曲，不過出道3年就選擇淡出歌壇，據悉是她有次跟朋友去士林夜市，竟引起一堆人圍觀，便思索人生是否要這樣過下去，最後決定淡出歌壇，並於大學畢業後重返自己的本行「服裝設計」。