自去年元旦起，長者持臺中市敬老愛心卡在臺中市搭乘計程車，單趟車資補助由原來50點提高至85點。臺中市政府交通局表示，此項政策實施後，臺中市敬老愛心卡已成為「全國最優補助｣。根據統計資料，持敬老愛心卡搭乘計程車人次由109年179萬人次提升至去年253萬人次，大幅增加41%；另外，比較今年1至3月與去年同期搭乘人數，今年83萬人次也較去年60萬人次增加39%，持卡人搭乘意願大幅提升，提高補助政策受肯定。

臺中市政府交通局說明，持敬老愛心卡搭乘計程車可先撥打電話或APP預約叫車，每趟次補助85點，點數餘額不足以支付車資時，由敬老愛心卡自行儲值金額支付；敬老愛心卡自行儲值金額不足以支付車資時，由乘客以現金支付不足車資。此外，每趟次補助85點為依據計費表自動計算出的該趟次搭乘車資，該趟次車資僅能使用一張敬老愛心卡補助85點，其他卡片不得於同一趟次中補助。

臺中市政府交通局補充，臺中市敬老愛心卡參與車隊數累計9家，超過4700部車輛服務長者及身心障礙朋友搭乘，服務車隊包含大都會衛星車隊(55178手機直撥、04-4499178市話直播)、臺灣大車隊(55688)、臺中衛星車隊(04-22465555)、飛狗無線車隊(04-22878888)、怡美無線車隊(04-24366666)、國通無線車隊(04-23758383、0800-058383)、永隆無線(04-23751234、0800-053579)、中華大車隊(04-25311222)、和泰移動(04-24850659)。民眾可下載車隊APP叫車縮短等候時間，提升乘車服務品質；同時為促進個體戶計程車駕駛人的營業收入，並讓長輩搭車更方便，交通局已請大都會衛星、臺中衛星、臺灣大車隊、國通無線及永隆無線等5家車隊，協助未加入計程車派遣車隊的個體戶小黃駕駛，透過租用敬老愛心卡刷卡設備加入敬老愛心服務行列。

設籍臺中市年滿65歲(原住民55歲)或領有身心障礙證明的市民，享有敬老愛心卡補助，持卡人每月有1,000點。（圖／臺中市政府提供）

設籍臺中市年滿65歲(原住民55歲)或領有身心障礙證明的市民，享有敬老愛心卡補助，持卡人每月有1,000點(原住民1,500點)額度，1點可折抵1元，可補助搭乘市區公車、公路客運、國道客運、計程車、臺中捷運，臺中市政府交通局表示，持敬老愛心卡搭乘計程車每趟次補助85點，補助六都最優；搭乘臺中捷運享半價優惠，並可直接使用敬老卡點數支付車資，點數不足時再自費加值支付；同時搭配本市雙十市民優惠限定政策，市區公車持敬老愛心卡免綁卡，優先享有搭乘10公里內不扣點、超過10公里最多扣10點的雙重優惠，讓長者、身心障礙朋友外出更便利。

敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用。（圖／臺中市政府提供）

臺中市政府交通局呼籲，持卡人善用敬老愛心卡社會福利資源，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，如遭運輸業者查獲通報冒用情形，交通局將依「臺中市政府辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助要點」辦理停用，最重將處以5年停止使用；而搭乘捷運經查獲非本人使用時，除將被停權外，並依《大眾捷運法》處以票價50倍罰金，請持卡人注意自身權益。